Сеул, , 21:02 — REGNUM

Спортсмены из Таджикистана завоевали четыре медали на международном турнире по тхэквондо в Южной Корее, сообщили в федерации тхэквондо Таджикистана.

Мухаммадхасан Шомахмадов в весовой категории до 55 кг завоевал золотую медаль, Муниса Ойматова в категории до 49 кг завоевал серебро, Мухаммадхусейн Шомахмадов в категории до 73 кг — бронзу. Кроме того, сборная республики заняла третье место в упражнении по разбиванию досок.

Отметим, рейтинговый турнир G-2 по тхэквондо проходит 8−10 июля в городе Чхунчхоне. На соревнованиях разыгрываются олимпийские баллы для попадания на Олимпийские игры в Токио.

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