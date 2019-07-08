Лондон, , 15:34 — REGNUM

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти проиграла представительнице США Элисон Риске в четвёртом круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 1 час 37 минут, завершилась со счётом 6:3, 2:6, 3:6.

Барти 12 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, ни одной ошибки на подаче и четыре брейка.

В четвертьфинале Риске сыграет с победительницей матча между американской теннисисткой Сереной Уильямс и представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро.

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