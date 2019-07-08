Москва, , 15:28 — REGNUM

Российская фигуристка Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом 8 июля она написала на своей странице в Instagram.

«Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление. Я завершаю свой путь в спорте!» — написала Боброва.

Напомним, Боброва является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командных соревнованиях.

Кроме того в паре с Дмитрием Соловьёвым она становилась серебряным призёром Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, бронзовым призёром чемпионата мира — 2013, а также шестикратным призёром чемпионатов Европы и семикратным чемпионом России.

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