Химки, Московская область, , 15:18 — REGNUM

Латвийский защитник Дайрис Бертанс продолжит карьеру в подмосковными «Химками». Об этом 8 июля сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Отмечается, что «Химки» подписали контракт с Бертрансом, рассчитанный на два года.

В сезоне 2018/19 Бертанс играл за «Олимпию Милан», после чего стал игроком клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс».

Напомним, в прошедшем сезоне «Химки» дошли до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором проиграли ЦСКА в серии из трёх матчей.

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