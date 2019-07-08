Ньон, Швейцария, , 15:08 — REGNUM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины выступить в Лиге наций. Об этом сообщает Squawka News.

«Сообщения о том, что Аргентину пригласили участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и предложили стать членом организации, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что представители УЕФА никогда не вступали в переговоры по данному вопросу.

Кроме того, добавляется, что в знак дружбы УЕФА готов пригласить сборную Аргентины в качестве специальных гостей для того, чтобы посмотреть игры любого турнира под эгидой организации.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил о том, что УЕФА отправил Аргентинской федерации футбола предложение выступить в Лиге наций. Причём якобы это было сделано после обвинений в коррупции со стороны форварда аргентинцев Лионеля Месси в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Читайте ранее в этом сюжете: УЕФА пригласил сборную Аргентины сыграть в Лиге наций