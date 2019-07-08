Тамбов, , 14:59 — REGNUM

Футбольный клуб «Тамбов» представил свой новый логотип. Об этом 8 июля сообщается на странице клуба в Twitter.

На новом логотипе изображён красно-синий щиток в золотом обрамлении. В центре нарисованы футбольный мяч и волк.

https://twitter.com/fctambov68/status/1148152089585049600

Напомним, в сезоне 2019/20 «Тамбов» будет впервые в своей истории выступать в Российской премьер-лиге. По итогам минувшего сезона команда заняла первое место в турнирной таблице ФНЛ.

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