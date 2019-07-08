Барселона, Испания, 8 июля 2019, 14:53 — REGNUM
«Барселона» представила выездную форму на сезон 2019/20. Об этом 8 июля сообщается на странице клуба в Twitter.
Отмечается, что новый гостевой комплект формы выполнен в стиле экипировки образца 1979 года. Данная форма сделана в честь каталонской футбольной академии «Ла Масия», которая была основана 40 лет назад.
https://twitter.com/FCBarcelona/status/1148140049898319872
Напомним, в начале июня «Барселона» представила «клетчатую» домашнюю форму, которая выполнена в традиционных для клуба синем и гранатовом цветах.
Читайте ранее в этом сюжете: «Барселона» представила «клетчатую» форму на сезон 2019/20