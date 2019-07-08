Барселона, Испания, , 14:53 — REGNUM

«Барселона» представила выездную форму на сезон 2019/20. Об этом 8 июля сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что новый гостевой комплект формы выполнен в стиле экипировки образца 1979 года. Данная форма сделана в честь каталонской футбольной академии «Ла Масия», которая была основана 40 лет назад.

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1148140049898319872

Напомним, в начале июня «Барселона» представила «клетчатую» домашнюю форму, которая выполнена в традиционных для клуба синем и гранатовом цветах.

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