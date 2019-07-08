Окленд, США, , 14:08 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» подписал контракт с разыгрывающим Д’Анджело Расселлом. Об этом 8 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что переход состоялся по схеме «сайн-энд-трейд» с клубом «Бруклин Нетс». В результате сделки в «Бруклин» перешёл форвард Кевин Дюрант и защищённый пик первого раунда драфта 2020 года. В «Голден Стэйт», помимо Расселла, перешли Шабазз Напьер и Тревеон Грэм.

Напомним, 23-летний Расселл защищал цета «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего был обменен в «Бруклин». В сезоне 2018/19 он набирал в среднем 21,1 очка и отдавал 7 передач, а среднем за игру.

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