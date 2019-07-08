Буэнос-Айрес, 8 июля 2019, 13:41 — REGNUM
Аргентинская федерация футбола получила предложение от УЕФА выступить в Лиге наций. Об этом сообщает Fox Sports.
По информации издания, УЕФА сделал соответствующий запрос после того, как нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.
Напомним, ранее сообщалось, что Месси может быть отстранён от выступлений за сборную Аргентины на два года за критику в адрес КОНМЕБОЛ.
Он не вышел на церемонию награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки. По его словам, он «не хотел быть частью этой коррупции и неуважения, которое присутствовало в течение турнира».
Читайте ранее в этом сюжете: Месси могут отстранить от матчей сборной Аргентины на два года