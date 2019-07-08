Алма-Ата, Казахстан, , 13:23 — REGNUM

Спортсмены из Таджикистана завоевали 11 медалей на международном турнире по легкой атлетике в Алма-Ате, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Таджикистанские легкоатлеты завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Гулсунби Шарифова завоевала первое место в беге на 200 и 400 метров. Спортсменка преодолела дистанцию за 23,35 и 52,7 секунды соответственно.

Отметим, 6−7 июля в Алма-Ате прошел международный турнир по легкой атлетике — Кубок Гусмана Косанова. В соревнованиях приняли участие 220 спортсменов из 12 стран. Эти соревнования входят в график турниров Международной ассоциации федерации по легкой атлетике (IAAF).

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