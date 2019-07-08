Москва, 8 июля 2019, 13:18 — REGNUM
Лучшим футболистом московского ЦСКА в сезоне 2018/19 признан защитник Марио Фернандес. Об этом сообщается на сайте клуба.
Фернандес признан лучшим в результате опроса болельщиков. Он набрал 37% голосов.
Второе место занял нападающий Фёдор Чалов, ставший лучшим бомбардиром чемпионата России. Замкнул тройку полузащитник Никола Влашич.
Напомним, Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В минувшем сезоне он сыграл в 35 матчах и забил один гол. «Армейцы» заняли четвёртом месте в чемпионате России.
Читайте также: Нападающий ЦСКА Чалов признан лучшим футболистом РПЛ сезона 2018/19