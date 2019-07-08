Москва, , 13:18 — REGNUM

Лучшим футболистом московского ЦСКА в сезоне 2018/19 признан защитник Марио Фернандес. Об этом сообщается на сайте клуба.

Фернандес признан лучшим в результате опроса болельщиков. Он набрал 37% голосов.

Второе место занял нападающий Фёдор Чалов, ставший лучшим бомбардиром чемпионата России. Замкнул тройку полузащитник Никола Влашич.

Напомним, Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В минувшем сезоне он сыграл в 35 матчах и забил один гол. «Армейцы» заняли четвёртом месте в чемпионате России.

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