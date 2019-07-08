Лондон, , 13:13 — REGNUM

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович перешёл из «Вест Хэм Юнайтед» в китайский «Шанхай СИПГ». Об этом сообщается на сайте лондонского клуба.

Условия трансфера 30-летнего игрока в китайский клуб не разглашаются. По сообщениям СМИ, сумма переход составила €25 млн.

Напомним, Арнаутович защищал цвета «Вест Хэма» с 2017 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 28 матчах чемпионата Англии, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Арнаутович играл за такие клубы, как «Твенте», «Интер», «Вердер» и «Сток Сити».

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