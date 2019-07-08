Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM

Спортсмены из Казахстана заняли третье общекомандное место на чемпионате Азии по вольной борьбе среди кадетов в Нур-Султане, сообщили 8 июля в пресс-службе национального Олимпийского комитет республики.

Казахстанские борцы завоевали восемь медалей, в том числе три серебряные и пять бронзовых. Первое место заняла сборная Ирана, третье место — команда Индии.

Серебряные медали достались Нурдаулет Базарбаеву в весовой категории до 48 кг, Бекзату Амангали в категории до 80 кг, Исламу Тагирову в категории до 100 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня сборная Казахстана завоевала первое общекомандное место на международном турнире по джиу-джитсу в Нур-Султане. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из 10 стран мира.

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