Ливерпуль, Великобритания, , 12:18 — REGNUM

Полузащитник «Фулхэма» Харви Эллиотт станет игроком «Ливерпуля». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, 16-летний игрок принял решение перейти в «Ливерпуль» к красным, несмотря на то, что у него были предложения от клубов, включая «Барселону» и «Реал».

Отмечается, что на хавбека также претендовали другие клубы из Англии, а также французский ПСЖ и немецкий «РБ Лейпциг».

В сезоне 2018/19 Эллиотт сыграл в трёх матчах за основную команду «Фулхэма». Он стал самым молодым игроком, сыгравшим в матче АПЛ.

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