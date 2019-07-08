Чикаго, США, , 11:49 — REGNUM

Мексиканский вратарь Гильермо Очоа признан лучшим голкипером Золотого кубка КОНКАКАФ. Фото с полученным призом Очоа выложил на своей странице в Twitter.

Отметим, что Очоа провёл пять матчей на турнире, в которых пропустил два гола.

https://twitter.com/yosoy8a/status/1148090375019515904

Напомним, сборная Мексики выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, одержав победу в финале над сборной США со счётом 1:0.

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