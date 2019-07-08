Буэнос-Айрес, 8 июля 2019, 11:45 — REGNUM
Главный тренер сборной Перу по футболу Рикардо Гарека может возглавить сборную Аргентины. Об этом сообщает TNT Sports.
Гарека заявил, что такой вариант не исключён, однако у него есть обязательства перед сборной Перу до 2021 года.
«Я выполняю свои контракты. Если получим право на участие в чемпионате мира, то соглашение будет продлено», — сказал Гарека.
Напомним, сборная Перу в финале Кубка Америки уступила бразильцам со счётом 1:3 и стала обладателем серебряных медалей. Аргентина в матче за третье место обыграла Чили со счётом 2:1.
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