Буэнос-Айрес, , 11:45 — REGNUM

Главный тренер сборной Перу по футболу Рикардо Гарека может возглавить сборную Аргентины. Об этом сообщает TNT Sports.

Гарека заявил, что такой вариант не исключён, однако у него есть обязательства перед сборной Перу до 2021 года.

«Я выполняю свои контракты. Если получим право на участие в чемпионате мира, то соглашение будет продлено», — сказал Гарека.

Напомним, сборная Перу в финале Кубка Америки уступила бразильцам со счётом 1:3 и стала обладателем серебряных медалей. Аргентина в матче за третье место обыграла Чили со счётом 2:1.

Читайте также: Сборная Аргентины обыграла Чили, став бронзовым призером Кубка Америки