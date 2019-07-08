Неаполь, Италия, , 11:07 — REGNUM

Спортсмен из Казахстана Милад Карими завоевал серебряную медаль по спортивной гимнастике на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В упражнениях на перекладине казахстанский гимнаст набрал 14,675 балла, уступив Чиа-Хунг Тангу из Тайваня. Третье место в финале «перекладины» досталось Ивану Стретовичу из России.

Напомним, ранее Милад Карими занял пятое место в многоборье, седьмое — в вольных упражнениях и четвертое — на брусьях. Кроме того, второе место в упражнениях на коне занял казахстанский гимнаст Нариман Курбанов.

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