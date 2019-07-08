Ньюкасл, Великобритания, , 11:04 — REGNUM

Главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, президент «Ньюкасла» Майк Эшли хотел видеть Джеррарда на посту главного тренера команды после ухода Рафаэля Бенитеса.

Напомним, Джеррард возглавил «Рейнджерс» летом 2018 года. В сезоне 2018/19 команда под его руководством заняла третье место в чемпионате Шотландии.

Читайте также: Бенитес стал главным тренером «Далянь Ифан»