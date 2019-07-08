Шанхай, Китай, , 10:57 — REGNUM

Нападающий итальянской «Ромы» Стефан Эль-Шаарави перешёл в «Шанхай Шеньхуа». Об этом сообщается на сайте китайского клуба.

Точные условия трансфера не сообщаются. По данным итальянских СМИ, 26-летний игрок подписал трёхлетнее соглашение, стоимость перехода составила €18 млн.

Напомним, Эль-Шаарави выступал за «Рому» с 2016 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в 28 матчах чемпионата Италии, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

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