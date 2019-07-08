Москва, , 10:53 — REGNUM

Нападающий «Эвертона» Анри Оникуру отказался от перехода в московский ЦСКА. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, ЦСКА вступил в переговоры по трансферу 22-летнего нигерийского нападающего. Однако тот отказался переходить в стан «армейцев».

Отмечается, что Оникуру предпочёл на год уйти в аренду в «Галатасарай» и сыграть за турецкий клуб в Лиге чемпионов.

Добавим, что в минувшем сезоне Оникуру выступал за «Галатасарай» на правах аренды и сыграл в 31 матче, забив 14 голов. «Галатасарай» по итогам сезона стал чемпионом Турции.

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