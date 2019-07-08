Тверь, , 10:52 — REGNUM

Спортсменка из Казахстана Наталья Долгих завоевала серебряную медаль на чемпионате Евразии по дистанционным конным пробегам в России, сообщили 8 июля в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

Соревнования проходили с 5 по 7 июля в Тверской области России. В чемпионате приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Еще одна казахстанская наездница Гулим Аяганова заняла пятое место. Первое место досталось Чынгыз Имангалиеву из Киргизии, третье место — Алене Мароз из Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая казахстанский наездник Ержан Корабай занял первое место на этапе Кубка мира по конкуру в Киргизии. В первом виде соревнований второе и третье место заняли наездники из Узбекистана Абдурахмон Абдуллаев и Иброхим Шокиров.