Лион, Франция, , 09:54 — REGNUM

Женская сборная США по футболу стала победительницей чемпионата мира. В финальном матче американские футболистки одержали победу над командой Нидерландов со счётом 2:0.

В составе сборной США голы забили Меган Рапино, реализовавшая пенальти на 61-й минуте, а также Роуз Лавелль на 69-й минуте.

Таким образом, сборная США смогла защитить титул чемпиона мира, который она завоевала на первенстве планеты, проходившем в 2015 году в Канаде.

Для американских футболисток эта победа стала четвёртой на чемпионатах мира. Этот показатель является рекордным.

Читайте также: Норвежские футболистки переиграли сборную Австралии и вышли в ¼ финала ЧМ