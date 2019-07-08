Белград, , 09:46 — REGNUM

Женская сборная Испании по баскетболу стала победительницей чемпионата Европы 2019 года. В финале испанские баскетболистки одержали победу над командой Франции со счётом 86:66.

В составе сборной Испании самым результативным игроком стала разыгрывающая Марта Шаргай, набравшая 23 очка.

Отметим, что сборная Испании выиграла золото чемпионата Европы в четвёртый раз в истории и второй год подряд. Французские баскетболистки проиграли в четвёртом финале подряд.

Напомним, сборная России проиграла сборной Испании в четвертьфинале турнира, после чего в утешительном турнире за 5−8-е место уступила команде Швеции и лишилась шансов попасть на Олимпиаду.

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