Нью-Йорк, США, , 09:23 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» подписал контракт с разыгрывающим Кайри Ирвингом. Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что условия сделки не разглашаются в соответствии с политикой клуба. Ранее СМИ сообщали, что стороны подпишут четырёхлетнее соглашение на общую сумму $141 млн.

Напомним, 27-летний Ирвинг выступал за «Бостон Селтикс» в течение двух лет. В сезоне 2018/19 он набирал 23,8 очка, делал 5 подборов и отдавал 6,9 передачи за 33 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате.

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