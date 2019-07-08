Нью-Йорк, США, , 09:14 — REGNUM

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант перешёл в «Бруклин Нетс». Об этом 8 июля сообщается на сайте клуба.

В новой команде 30-летний баскетболист будет играть под седьмым номером. Предполагается, что Дюрант полностью пропустит сезон 2019/20 из-за разрыва ахиллова сухожилия, который он получил в матче финальной серии плей-офф НБА.

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Напомним, Дюрант защищал цвета «Голден Стэйт» с 2016 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом НБА, оба раза становясь MVP финальной серии.

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