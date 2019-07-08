Александрия, Египет, , 08:46 — REGNUM

Сборная Мадагаскара одержала победу над командой ДР Конго в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:2 (4:2 — по пенальти).

В составе команды Мадагаскара голы забили полузащитник Ибрахим Амада и нападающий Фенева Андриатсима. У команды ДР Конго отличились форвард Седрик Бакамбу и защитник Шансель Мбемба.

В сери послематчевых пенальти точнее оказались футболисты Мадагаскара.

Таким образом, сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал турнира, в котором сыграет с победителем матча между сборными Ганы и Туниса.

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