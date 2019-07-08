Сан-Паулу, Бразилия, , 07:54 — REGNUM

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён от выступлений за национальную команду на длительный срок. Об этом сообщает AS.

По информации издания Месси получить дисквалификацию на срок до двух лет за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Напомним, ранее Месси не вышел на церемонию награждения бронзовыми наградами Кубка Америки в знак протеста против судейства на турнире. По его словам, он «не хотел быть частью этой коррупции и неуважения, которое присутствовало в течение турнира».

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В КОНМЕБОЛ ответили на слова Месси заявив, что «недопустимо делать необоснованные обвинения на турнире, в котором 12 команд участвовали на равных».

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Также напомним, что после проигранного полуфинала Бразилии (0:2) в Месси раскритиковал работу арбитра, который ни разу не воспользовался помощью VAR. А в матче за третье место нападающий был удалён с поля после стычки с защитником чилийцев Гари Меделем.

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