Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 июля 2019, 07:30 — REGNUM
7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро между национальными сборными Бразилии и Перу был разыгран матч финала Кубка Америки 2019. Противостояние завершилось уверенной победой «избранных».
Первый мяч на 15-й минуте забило открытие этого турнира Эвертон (6 матчей — 3+1), слета добив мяч в ближний угол после навеса Габриэля Жезуса — 1:0. На 44-й минуте Хосе Герреро забил первый мяч в ворота Алиссона на турнире — 1:1. В следующей же атаке Жезус вновь вывел Бразилию вперед, замкнув передачу Артура — 2:1. На 90-й минуте вышедший на замену форвард «Эвертона» Ришарлисон реализовал пенальти — 3:1.
Лучшим игроком матча стали автор первого забитого мяча Эвертон (8,3), точность передач которого составила 80%, и Алекс Сандро (7,4), выигравший одно верховое единоборство и совершивший два отбора.
Статистика матча (Бразилия/Перу)
Удары 11/7
Удары в створ 3/2
Владение 55%/45%
Нарушения 21/20
Оценки 6,81/6,22
Угловые 2/4
Стартовые составы на матч:
Бразилия: Бекер, Силва, Маркиньос, Сандро, Алвеш, Артур, Каземиро, Эвертон, Жезус, Коутиньо, Фирмино.
Перу: Гальесе, Абрам, Трауко, Самбрано, Адвинкула, Куэва, Тапиа, Каррильо, Йотун, Флорен, Герреро.
Бригада арбитров: Роберто Тобар | Кристиан Шиманн | Клаудио Риос | Алексис Эррера.
Желтые карточки: Жезус — 30, Тапиа — 49, Силва — 53, Самбрано — 68, Адвинкула — 84, Ришарлисон — 90+1.
Красные карточки: Жезус — 70.
Забитые мячи: Эвертон 15 — 1:0, Герреро (пенальти) 44 — 1:1, Жезус 45 — 2:1, Ришарлисон (пенальти) 90 — 3:1.