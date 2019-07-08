Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 07:30 — REGNUM

7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро между национальными сборными Бразилии и Перу был разыгран матч финала Кубка Америки 2019. Противостояние завершилось уверенной победой «избранных».

Первый мяч на 15-й минуте забило открытие этого турнира Эвертон (6 матчей — 3+1), слета добив мяч в ближний угол после навеса Габриэля Жезуса — 1:0. На 44-й минуте Хосе Герреро забил первый мяч в ворота Алиссона на турнире — 1:1. В следующей же атаке Жезус вновь вывел Бразилию вперед, замкнув передачу Артура — 2:1. На 90-й минуте вышедший на замену форвард «Эвертона» Ришарлисон реализовал пенальти — 3:1.

Лучшим игроком матча стали автор первого забитого мяча Эвертон (8,3), точность передач которого составила 80%, и Алекс Сандро (7,4), выигравший одно верховое единоборство и совершивший два отбора.

Статистика матча (Бразилия/Перу)

Удары 11/7

Удары в створ 3/2

Владение 55%/45%

Нарушения 21/20

Оценки 6,81/6,22

Угловые 2/4

Стартовые составы на матч:

Бразилия: Бекер, Силва, Маркиньос, Сандро, Алвеш, Артур, Каземиро, Эвертон, Жезус, Коутиньо, Фирмино.

Перу: Гальесе, Абрам, Трауко, Самбрано, Адвинкула, Куэва, Тапиа, Каррильо, Йотун, Флорен, Герреро.

Бригада арбитров: Роберто Тобар | Кристиан Шиманн | Клаудио Риос | Алексис Эррера.

Желтые карточки: Жезус — 30, Тапиа — 49, Силва — 53, Самбрано — 68, Адвинкула — 84, Ришарлисон — 90+1.

Красные карточки: Жезус — 70.

Забитые мячи: Эвертон 15 — 1:0, Герреро (пенальти) 44 — 1:1, Жезус 45 — 2:1, Ришарлисон (пенальти) 90 — 3:1.