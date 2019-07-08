Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 07:19 — REGNUM

Сборная Бразилии стала победительницей Кубка Америки. В финале бразильские футболист одержали победу над командой Перу со счётом 3:1.

В первом тайме счёт открыл нападающий сборной Бразилии Эвертон на 15-й минуте. Сборной Перу удалось отыграться на 44-й минуте благодаря голу форварда Хосе Паоло Герреро с пенальти.

Ещё до перерыва бразильские футболисты снова вышли вперёд, отличился нападающий Габриэл Жезус на третьей добавленной минуте. Точку в матче поставил форвард бразильцев Ришарлисон, забивший на 90-й минуте.

Таким образом, сборная Бразилии в девятый раз в своей истории выиграла Кубок Америки. Для сборной Перу этот финал был третьим, при этом в двух предыдущих команда одержала победу.

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