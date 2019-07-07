Москва, , 21:29 — REGNUM

Футбольный вратарь Игорь Акинфеев, выступающий за московский клуб ЦСКА, не планирует возобновлять карьеру в сборной России. Об этом спортсмен сообщил журналистам Матч ТВ.

Игорь Акинфеев (cc) Светлана Бекетова

«Если честно, это маловероятно, — сказал Акинфеев, отвечая на соответствующий вопрос. — Я свои решения никогда не отменяю. Я сделал выбор в пользу ЦСКА».

Как передавало ИА REGNUM, вратарь Игорь Акинфеев выступал за сборную России с 2003 по 2018 год и стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

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