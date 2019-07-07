Москва, , 15:57 — REGNUM

Московский футбольный клуб ЦСКА не собирается продавать своего нападающего Федора Чалова в ближайшее время, сообщил 7 июля на встрече с болельщиками генеральный директор московской команды Роман Бабаев.

«Можно уверенно заявить, что мы не собираемся Федю никуда отдавать в ближайшее время», — заявил гендиректор ЦСКА.

Также Роман Бабаев отметил, что руководство команды считает продажу Чалова преждевременной и, несмотря на многочисленные разговоры о продаже Чалова и защитника Марио Фернандеса, клуб не будет их продавать.

Отметим, Федор Чалов играет за ЦСКА с 2016 года и стал в составе команды двукратным серебряным медалистом России и обладателем Суперкубка России. Также футболист является лучшим бомбардиром российского чемпионата, проведя 30 матчей в сезоне Российской Премьер-лиги в сезоне 2018/19 и забив в них 15 голов.