Париж, , 15:31 — REGNUM

Бывший защитник амстердамского футбольного клуба «Аякс» Митчел Баккер перешел в состав команды «Пари Сен-Жермен», сообщает 7 июля пресс-служба парижской команды.

Также известно, что соглашение между 19-летним игроком и парижским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Другие детали сделки не сообщаются.

Отметим, Мичел Баккер перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента, после окончания контракт с «Аяксом». В минувшем сезоне он выступал в молодежном составе голландского клуба и в 22 матчах за него смог отметиться 3 результативными передачами.