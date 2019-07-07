Москва, , 15:24 — REGNUM

Домашний стадион московского футбольного клуба ЦСКА «ВЭБ-Арена» будет оборудован системой обогрева, сообщил 7 июля на встрече с болельщиками генеральный директор московской команды Роман Бабаев.

По словам Бабаева, крышу сделать точно не выйдет, так как для этого необходимо почти полностью стадион перестраивать, однако вариант с обогревом с помощью инфракрасных тепловых пушек вполне реален.

«Если не в этом сезоне, то в следующем мы постараемся установить оборудование, и на стадионе станет еще уютнее, что привлечет больше болельщиков на стадион», — заявил генеральный директор ЦСКА.

Напомним, стадион «ВЭБ-Арена», являющийся домашним полем московской команды ЦСКА, введен в эксплуатацию в 2016 года и вмещает в себя 30 тысяч зрителей.