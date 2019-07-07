Махачкала, , 15:12 — REGNUM

Нападающий футбольного махачкалинского клуба «Анжи» Павел Долгов перешел в состав красноярской команды «Енисей», сообщает 7 июля официальный сайт команды из Махачкалы.

«ФК «Анжи» благодарит Павла за время, проведенное в нашей команде, и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы «Анжи».

Также бывший клуб 22-летнего футболиста пожелал своему бывшему форварду удачи.

Отметим, Павел Долгов играл за «Анжи» с лета 2016 года и за это время провел 33 матча в составе команды, в которых отметился 2 голами.

Напомним, по итогам минувшего сезона клубы «Енисей» и «Анжи» вылетели из Российской Премьер-лиги. Красноярская команда перешла в чемпионат Футбольной национальной лиги, а «Анжи» не смогли в неё заявиться по причине финансовых трудностей.