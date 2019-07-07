Тула, , 14:26 — REGNUM

Сербский хавбек Горан Чаушич вернулся в состав тульского футбольного клуба «Арсенал», сообщает 7 июля пресс-служба тульской команды.

Также сообщается, что 27-летний футболист и тульская команда подписали долгосрочное соглашение.

Отметим, прошлый сезон Горан Чаушич провел в составе белградской команды «Црвена звезда» и в 21 матче за неё отметился одним голом. Также с сербским клубом принял участие в 4 матчах Лиги чемпионов.

Напомним, футболист уже выступал за тульский клуб в сезоне 2017/18 и вначале сезона 2018/19 и за это время сыграл в 33 матчах, забив в них 3 гола.