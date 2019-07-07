Владивосток, , 14:02 — REGNUM

Подмосковный футбольный клуб «Химки» нанес поражение с разгромным счетом владивостокской команде «Луч» в первом матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра прошла на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и закончилась победой подмосковного клуба со счетом 5:2.

В составе победителей голам отметились форвард Камран Алиев (13-я и 22-я минуты), хавбек Илья Кухарчук (45-я) и нападающий Дмитрий Каменщиков (90-я). Ещё один мяч на 57-й минуте встречи забил в собственные ворота защитник хозяев Алексей Аравин.

У их оппонентов дубль в матче на свой счет записал нападающий Саид Алиев (74-я, 84-я).

Отметим, в следующем туре «Химки» 13 июля примут у себя курскую команду «Авангард, а «Луч» в этот же день отправится в гости к «Краснодару-2».