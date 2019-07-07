Лиссабон, , 13:35 — REGNUM

Бывший португальский тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался от крупного контракта с китайским клубом «Гаунчжоу Эвергранд», некоторые детали этого соглашения раскрывает 7 июля Sky Sport.

По информации источника, китайская команда предложила 55-летнему португальскому специалисту контракт на общую сумму в 100 млн евро, что сделало бы Моуринью самым высокооплачиваемым тренером. Предполагалось, что зарплата специалиста составит свыше 31 млн евро за один сезон с бонусами и возможностью выбирать срок действия соглашения.

Отметим, ранее сам Моуринью отказался от предложения переехать в Китай из-за неготовности перевезти туда свою семью.

Напомним, последним клубом, который тренировал Моуринью, был «МЮ», откуда его уволили в декабре 2018 года. Также специалист работал с такими командами как лондонский «Челси», мадридский «Реал» и миланский «Интер».