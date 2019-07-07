Неаполь, Италия, , 13:34 — REGNUM

Мужская российская сборная по регби-7 уступила команде Японии в матче полуфинала Летней Универсиады, проходящей в Неаполе.

В схватке за выход в финал соревнований российские регбисты уступили японцам со счетом 14:0.

Отметим, в матче за третье место мужской сборной России предстоит встреча с командой Франции, ранее уступившими в матче другого полуфинала сборной ЮАР со счетом 0:5. Игра за третье место и поединок финала состоятся позднее 7 июля. Универсиада в Неаполе закончится 14 июля.

Напомним, на Универсиаде-2013 мужская и женская сборные России по регби-7 заняли первые места.