Рим, , 12:50 — REGNUM

Алжирский полузащитник Ясин Браими предложил свои услуги римской команде «Рома», сообщает 7 июля TMW.

По данным источника, 29-летний игрок, находящийся в статусе свободного агента, предложил свою кандидатуру на рассмотрение клуба «Рома».

При этом, сообщается, что согласие клуба из Рима на подписание с футболистом контракта, которого он получит бесплатно, очень вероятно. Однако зарплата футболиста окажется относительно небольшой.

Отметим, Ясин Браими выступал за клуб «Порту» с 2014 года и нынешним летом, когда его контракт окончился, португальский клуб не стал его продлевать. В минувшем сезоне футболист сыграл в 49 матчах и отметился в них 13 голами.