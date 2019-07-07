Москва, , 12:24 — REGNUM

Российские боксеры Дмитрий Бивол и Сергей Кузьмин проведут в сентябре бои в США, сообщил 7 апреля менеджер спортсменов Вадим Корнилов.

«Поединки Бивола и Кузьмина планируются в сентябре в США», — приводит ТАСС слова менеджера боксеров.

Напомним, Дмитрий Бивол является чемпионом в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и на его счету в качестве профессионала 16 побед (11 — нокаутом) без единого поражения.

Также напомним, Сергей Кузьмин является обладателем титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В его активе 15 побед (11 нокаутом) без единого поражения и один бой, признанный несостоявшимся.