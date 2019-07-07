Краснодар, , 12:29 — REGNUM

Баскетбольный краснодарский клуб «Кубань-Локомотив» приобрел в свой состав американского защитника Уилла Каммингса, сообщает 7 июля пресс-служба команды из Краснодара.

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Также сообщается, что соглашение между 26-летним баскетболистом и клубом рассчитано на двухлетний срок.

Отметим, в завершившемся сезоне Уилл Каммингс выступал за немецкий клуб «Ольденбург» и стал самым ценным игроком немецкой баскетбольной бундеслиги с коэффициентом эффективности 20,5 пункта, чем помог своей команде финишировать второй в регулярном чемпионате.

В плей-офф «Ольденбург» дошел до стадии полуфинала где проиграл команде «Альба». В среднем в сезоне игрок набирал по 21,3 очка, делал по 3,1 подбора и отдавал по 4,4 передачи за игру.