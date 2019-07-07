Мадрид, , 12:00 — REGNUM

Новый сербский нападающий футбольного мадридского клуба «Реал» Лука Йович сократил свой отпуск, чтобы скорее начать тренировки со своим новым клубом, сообщает 7 июля As.

По данным источника, таким образом 21-летний футболист хочет впечатлить главного наставника мадридского клуба Зинедина Зидана.

При этом, возвращающийся в клуб уже 8 июля игрок, имел возможность более долгого отдыха, так как принимал участие со сборной Сербии в молодежном чемпионате Европы.

Отметим, Лука Йович перешёл в «Реал» из франкфуртской команды «Айнтрахт» в июне 2019 года за 60 млн евро. Первая игра «Реала» в новом сезоне состоится 18 августа с командой «Сельта».