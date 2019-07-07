Москва, , 11:43 — REGNUM

Строительство крупных объектов инфраструктуры российской лунной базы будет осуществиться по аддитивной технологии (методом 3D-печати) с использованием местного сырья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя госкорпорации «Роскосмос».

В Роскосмосе рассказали, что разрабатываемый проект лунной базы предусматривает возможность использования местных ресурсов. Планируется, что строительство крупногабаритных сооружений из материалов, которые будут добываться на Луне, будет начато в рамках третьего этапа освоения естественного спутника Земли.

Отмечается, что завершением третьего этапа станет создание условий для долгосрочного пребывания экипажей на Луне, а также для реализации научно-производственных проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш планируют, что первая пилотируемая экспедиция в рамках российской программы по освоению Луны состоится в 2031 году.

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