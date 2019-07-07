Парадайс, США, , 11:28 — REGNUM

Американскому бойцу смешанного стиля (ММА) Люку Рокфолду стоит закончить свою профессиональную карьеру, считает президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт. Такое мнение он выразил 7 июля на пресс-конференции по итогам турнира UFC239, проходившем в Парадайсе.

«Ему стоит завершить карьеру, нужно повесить перчатки на гвоздь», — заявил глава UFC и добавил, что у Рокфолда уже второй раз в карьере сломана челюсть.

Также Уайт отметил, что у 34-летнего американца была хорошая карьера и он является отличным бойцом, однако он бы хотел, чтобы Рокфолд закончил свою карьеру профессионального бойца, тем более, что у него есть ещё и другая карьера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее польский боец Ян Блахович нокаутировал Люка Рокфолда в начале второго раунда на турнире UFC239.

Читайте также: Бразилец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC