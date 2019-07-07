Владивосток, , 11:24 — REGNUM

Хоккейный владивостокский клуб КХЛ «Адмирал» объявил о переходе в свой состав шведского защитника Адама Альмкивста.

При этом клуб сделал это оригинальным способом. В официальном Instagram «Адмирала» была выложена фотография 28-летнего хоккеиста с закрытым лицом, а посетителям страницы было предложено угадать его имя. Многие из болельщиков сумели верно определить игрока.

Отметим, ранее шведский хоккеист уже играл в КХЛ, выступая в сезоне 2014/15 за череповецкий клуб «Северсталь». В минувшем сезоне играл за швейцарский клуб «Берн» и набрал в 50 играх регулярного чемпионата 15 (1 шайба + 14 голевых передач) очков. В первом раунде плей-офф набрал ещё 5 (1 шайба + 4 результативные передачи) очков.