Феррара, , 16:02 — REGNUM

Футбольный клуб СПАЛ из Феррары получил в свой состав албанского голкипера команды «Атланта» из Бергамо Этрита Бериша, информирует 7 июля официальный сайт «Атланты».

Также сообщается, что 30-летний футболист перешел в СПАЛ на правах аренды и что контракт с ним содержит условие об обязательном выкупе игрока по окончании срока его аренды.

Отметим, Этрит Бериш пришел в итальянский чемпионат в 2013 году и выступал за клуб «Лацио» из Рима. В 2016 году перешел на правах аренды в «Атланту» и был через сезон выкуплен в состав команды из Бергамо.