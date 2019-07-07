Парадайс, США, , 10:48 — REGNUM

Польский боец смешанного стиля (ММА) Ян Блахович победил нокаутом американца Люка Рокхолда в поединке в полутяжелой категории в рамках турнира UFC239, проходившего в Парадайсе.

В начале второго раунда польский боец, выходя из ближнего боя, нанес удачные прямой правый и боковой левый удары руками, после чего американец рухнул на пол, где Блахович добил его несколькими ударами.

Отметим, это 24-я победа 36-летнего Блаховича в ММА при 4 поражениях. В карьере 34-летнего Рокхолда это неудачный дебют в новой весовой категории, ставший его пятым поражением при 16 победах.

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