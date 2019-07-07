Сан-Антонио, США, , 10:07 — REGNUM

Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» подпишет контракт с нападающим Маркусом Моррисом, сообщает 7 июля в своем Twitter обозреватель Athletic Шэмс Чарания.

По данным источника, руководство «Сан-Антонио» и 29-летний баскетболист смогли договориться о двухлетнем контракте на общую сумму 20 млн долларов. Также известно, что второй год, согласно условиям соглашения, включает в себя опцию игрока.

Отметим, в минувшем сезоне Маркус Моррис выступал за клуб «Бостон Селтикс» и провел в его составе 75 матчей, набирая в них в среднем по 13,9 очка, делая по 6,1 подбора и отдавая по 1,5 передачи за игру. В девяти встречах плей-офф набирал в среднем по 13,7 очка, делал по 8,1 подбора и отдавал по 1,2 передачи за матч.