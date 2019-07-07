Москва, , 10:01 — REGNUM

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально подтвердил турнир организации, который пройдет в Москве в текущем году. Соответственную запись опубликовала 7 июля пресс-служба UFC.

Сообщается, что турнир в Москве состоится 9 ноября, однако на данный момент неизвестны ни его участники, ни место и время его проведения.

https://twitter.com/UFCEurope/status/1147698292026945536

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее американский боец Джон Джонс удачно защитил свой титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив бразильского спортсмена Тьяго Сантоса раздельным решением судей на турнире UFC239, проходившем в Парадайсе.

Напомним, ранее Бразильский боец смешанного стиля (ММА)Хорхе Масвидальсмог одержать самую быструю победу в истории UFC, победив на турнире UFC239 американца Бена Аскрену за 5 секунд.

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