Вена, , 09:46 — REGNUM

Футбольный самарский клуб «Крылья Советов» нанес поражение футболистам словенской команды «Целе» в товарищеском матче на сборах в Австрии.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу самарской команды.

В составе «Крыльев Советов» голами отметились хорватский форвард команды Деян Радоньич (27-я минута) и полузащитник Антон Терехов (79-я).

У их оппонентов гол на свой счет записал хорватский нападающий «Целе» Дарио Визингер (54-я).

Напомним, в первом матче Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют 14 июля с московской командой ЦСКА.